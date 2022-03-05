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"Уже есть решение о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны" - Зеленский

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"Уже есть решение о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны" - Зеленский

Уже есть решение о неотложной помощи Украине.

Владимир Зеленский провел переговоры с международными финансовыми организациями касательно инвестиций для восстановления Украины после войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 5 марта. 

«Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев после войны о том, как оживить наши города, как возобновить экономику Украины. Уже есть решение о помощи и о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения. Я подчеркиваю это только первые", - заявил президент.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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