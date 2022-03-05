"Уже есть решение о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны" - Зеленский

"Уже есть решение о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны" - Зеленский

Уже есть решение о неотложной помощи Украине.

Владимир Зеленский провел переговоры с международными финансовыми организациями касательно инвестиций для восстановления Украины после войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 5 марта.

«Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев после войны о том, как оживить наши города, как возобновить экономику Украины. Уже есть решение о помощи и о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения. Я подчеркиваю это только первые", - заявил президент.