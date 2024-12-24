Вживую, на расстоянии или в душе – мы сегодня вместе: президент поздравил украинцев с Рождеством

Владимир Зеленский напомнил, что во второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Он напомнил, что Украина во второй раз отмечает Рождество в одну дату как одна большая семья, единая страна. Во второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев.

Об этом он сказал в вечернем обращении к украинцам 24 декабря.

"Мы сегодня бок о бок. Мы не потеряемся. Вживую или мысленно мы поздравим друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, обнимем родных, вспомним своих. Вживую, на расстоянии или в душе — украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов", – сказал он.

Президент отметил, что это наше единство и тепло друг к другу и является настоящим духом Рождества, его уникальной атмосферой, которую мы, несмотря ни на что, сохраним внутри себя. И поделимся с теми, кто рядом. Со всеми, кого любим. Со всеми, кто для нас родной. А это сегодня каждый украинец и каждая украинка.

"Я поздравляю всех вас с Рождеством Христовым! Христос родился! Славим его!", – сказал Владимир Зеленский.

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