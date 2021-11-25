Взламывали телефоны, воровали пароли и деньги: СБУ поймала хакеров международной организации

Пострадавших от аферы украинцев — по меньшей мере, несколько сотен.

СБУ разоблачила хакеров международной организации. Известно, что злоумышленники получали данные украинцев посредством так называемых фишинговых ресурсов.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 25 ноября.

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Владелец мобильного телефона заходил на фейковые сайты известных производителей устройств, чтобы загрузить приложение. Когда вводил свои данные для регистрации, хакеры автоматически получали доступ к учетной записи и копировали информацию с телефона.

Таким образом, злоумышленники имели доступ к банковским счетам. Пострадавших от аферы украинцев — по меньшей мере, несколько сотен. Сотрудники СБУ и киберполиции разоблачили пятерых членов банды — это жители Киева и Харькова — им готовят подозрения.

Хакерам грозит до 2 лет заключения.

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