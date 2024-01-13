Взлет российской авиации: украинские военные убеждают, что вражеские самолеты угрозы не представляют

Наблюдается активность российской стратегической авиации в районе аэродрома "Оленья".

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Пока вражеские самолеты угрозы не представляют. В случае опасности сообщим дополнительно", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Также в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

"Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации", – предупреждают украинские военные.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.

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