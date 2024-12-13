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Взлет вражеских бомбардировщиков и кружение ударных дронов: главные новости ночи 13 декабря 2024 года

Взлет вражеских бомбардировщиков и кружение ударных дронов: главные новости ночи 13 декабря 2024 года

Вражеские бомбардировщики взлетели на воздух / Фото: Википедия

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове беспилотник попал в крышу многоэтажки — Терехов Читать далее –>
  • Украина в 2025 году потратит на оборону в 10 раз больше, чем страны НАТО – Рютте Читать далее –>
  • Мониторинговые каналы предупреждают о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс Читать далее –>
  • В воздухе зафиксировано около 8 бортов Ту-95мс — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

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