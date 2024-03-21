Мощная ракетная атака на Киев и помощь от Канады и Нидерландов: главные новости ночи 21 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Киев вздрогнул от ряда мощных взрывов: первые последствия атаки Читать дальше –>
- Сильная ракетная атака на Киев 21 марта: пылают трансформаторная подстанция, авто и есть пострадавшие Читать дальше –>
- Помощь Украине: Нидерланды выделят более 350 млн евро на закупку боеприпасов для F-16 и беспилотников Читать далее –>
- Шмигаль: Украина получила 1,5 млрд долларов США от Канады Читать далее –>
- В США к обсуждению пакета помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время — Джонсон Читать далее –>
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