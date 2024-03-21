Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мощная ракетная атака на Киев и помощь от Канады и Нидерландов: главные новости ночи 21 марта 2024 года

Мощная ракетная атака на Киев и помощь от Канады и Нидерландов: главные новости ночи 21 марта 2024 года

Из-за взлета вражеских самолетов всю Украину охватила воздушная тревога

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Киев вздрогнул от ряда мощных взрывов: первые последствия атаки Читать дальше –>
  • Сильная ракетная атака на Киев 21 марта: пылают трансформаторная подстанция, авто и есть пострадавшие Читать дальше –>
  • Помощь Украине: Нидерланды выделят более 350 млн евро на закупку боеприпасов для F-16 и беспилотников Читать далее –>
  • Шмигаль: Украина получила 1,5 млрд долларов США от Канады Читать далее –>
  • В США к обсуждению пакета помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время — Джонсон Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация