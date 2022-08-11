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"Взлетели в воздух крылатые ракеты и самолеты": военный эксперт о потерях россиян на аэродроме "Саки"

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"Взлетели в воздух крылатые ракеты и самолеты": военный эксперт о потерях россиян на аэродроме "Саки"

Скриншот с видео

На военном аэродроме "Саки" сгорели более 9 самолетов.

Повреждены также вертолеты и взлетели в воздух крылатые ракеты.

Об этом рассказал Александр Зеленько, бывший сотрудник внешней разведки КГБ Советского Союза в эфире телеканала "Киев".

"Там их совсем не 9 самолетов, там их более 20, при чем не совсем самолетов. Это как раз те сволочи, которые запускали ракеты по нашим мирным городам. Это именно те стратегические бомбардировщики, которые находясь за пределами нашей ПВО, совершили бесчеловечные преступления, уничтожая Винницу, Кременчуг, это те, кто как раз и убивал мирное население Сгорел и очень дорогой ИЛ-76. Сгорели несколько ударных вертолетов, которые стоят несколько десятков миллионов долларов, сгорели огромные склады крылатых ракет", — говорит Александр Зеленько.

Эксперт добавил, что если когда-нибудь станут известны имена тех, кто, возможно, приложил руку к этому событию, это будут без преувеличения имена преломивших ход в этой войне.

"Если мы признаем, что это наших рук дело, то мы подставляем большое количество людей. То есть, люди, которые провели, люди, которые осуществили, люди, которые вывели наших ребят. Это очень большой риск, таким чем мы усложняем все наши следующие операции. Поэтому мы абсолютно четко говорим – наших там не было", — сказал эксперт.

Напомним, что эксперт объяснил, почему Кремль не обвинит ВСУ в ударе по аэродрому.

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