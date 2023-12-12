Восстановление невозможно: ГУР сломало налоговую службу России и уничтожило всю базу данных

Кибератака ГУР МО Украины стала очередным серьезным ударом по режиму в кремле, который на время потерял контроль за налогами и сборами.
Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную спецоперацию на территории России ― на этот раз атаковали налоговую систему государства-агрессора.
Подробности очередной киберспецоперации ГУР сообщает в Facebook.
Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а дальше — более чем в 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма.
В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.
Параллельно таким же образом была атакована российская IТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая ФНС РФ.
В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ – уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).
Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями – парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных).
Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической россии и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временной период.
Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.
Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФПС РФ продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме невозможна.
"Кибератака ГУР МО Украины стала очередным серьезным ударом по режиму в кремле, который на время потерял контроль за налогами и сборами", — отмечает военная разведка.
Отметим, недавно военная разведка Украины провела успешную киберспецоперацию по федеральному агентству воздушного транспорта РФ ("Росавиации") и получила доступ к закрытым служебным данным российского ведомства.
Напомним, украинские разведчики сделали заявление о рейдах в аннексированный Крым.
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