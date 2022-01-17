Взлом хакерами правительственных сайтов: почти все ресурсы возобновили работу, но на них производятся DDOS-атаки

Взлом хакерами правительственных сайтов: почти все ресурсы возобновили работу, но на них производятся DDOS-атаки

Специалисты расследуют кибератаку.

Почти все государственные сайты, пострадавшие от хакерской атаки, возобновили свою работу.

Об этом сообщают в Госспецсвязи.

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Впрочем, отмечают в службе, некоторые из пострадавших ресурсов до сих пор продолжаются DDOS-атаки. Рабочая группа привлекла международных экспертов в целях достоверного установления источника происхождения атаки.

Специалисты расследуют атаку и правительственные сайты. Кроме того, проверяют версию по использованию программы-вайпера, уничтожающего данные.

"Уже сейчас можно утверждать о значительно более высокой сложности атаки, чем модификация стартовой страницы вебсайтов. Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Краткие сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", — отметили в Госспецсвязи.

Сейчас араз отрабатывается версия относительно supply chain attack с использованием уязвимостей OctoberCMS и Log4j.

Напомним, в ночь на пятницу хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Неизвестные сломали электронные сервисы кабинета нескольких ведомств: Министерство образования и науки, Министерство иностранных дел, Министерство аграрной политики, Министерство спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дії".

На стартовых страницах МИД и Минобразования появились объявления с угрозами гражданам. На странице на черном фоне были перечеркнуты знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи. На портале МОН разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

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