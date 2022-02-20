Взломал чужой Instagram-аккаунт и требовал выкуп: в Одесской области суд назначил наказание "мстительному" хакеру

Свои действия злоумышленник объяснил тем, что во время общения с ним потерпевшая женщина выражалась нецензурной бранью, поэтому решил таким образом ей отомстить.

В Одесской области суд назначил наказание мужчине, который взломал чужой Instagram-аккаунт, а затем требовал выкуп в размере 500 грн.

Об этом говорится в приговоре Беляевского райсуда Одесской области от 15 февраля.

Мужчина создал фейковый сайт, имитирующий страницу авторизации в Instagram. С помощью этого украинец получал информацию для входа в аккаунты пользователей соцсети.

Как только люди вводили свои логин и пароль, информация автоматически отправлялась на электронную почту злоумышленника.

Так, в сентябре 2019 жертвой хакера стала женщина. После того, как злоумышленник получил данные для входа в аккаунт потерпевшей, он сменил пароль и разместил на странице жертвы картинку с номером WhatsApp для связи.

После этого женщина связалась с мужем и тот согласился продать ей данные для входа в собственный аккаунт за 500 гривен. Женщина согласилась и переслала указанную сумму прямо на карточку хакера. Однако после получения выкупа злоумышленник на связь с жертвой больше не вышел и аккаунт не вернул.

Обвиняемый свою вину признал. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что во время общения с ним женщина выражалась нецензурной бранью, поэтому решил таким образом ей отомстить.

Кроме того, мужчина заявил, что после получения средств через два дня он вернул потерпевший доступ к ее аккаунту.

Осужденного обвинили по трем статьям: создание и распространение вредоносного программного средства (ч. 1 ст. 361-1 УК), несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей (ч. 1 ст. 361 УК) и мошенническое завладение чужим имуществом вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК).

В приговоре суда отмечается, что мужчина способствовал следствию, не был ранее судим и его положительно характеризовали по месту жительства. Поэтому суд принял решение смягчить приговор хакеру и назначил ему 3 года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Ноутбук, на котором работал злоумышленник, конфисковали.

Напомним, в Фастове Киевской области 18-летний парень порезал колеса двух авто, угнал один из них и сжег. Угнанный автомобиль молодой человек отвез на берег реки, поджег и снимал пожар на видео.

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