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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Взорвал авто чиновника в Днепре и полтора года скрывался: СБУ задержала российского агента

Контрразведка СБУ задержала уклоняющегося, который по заказу спецслужб РФ взорвал авто руководителя Левобережной администрации Днепровского горсовета в апреле 2025 года и более полутора лет скрывался от правосудия.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Задержание агента РФ

Задержание агента РФ / © СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, который более полутора лет скрывался от правосудия за совершение теракта в Днепре.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Речь идет о завербованном рашистами местного уклоняющегося, который по заказу России в апреле 2025 года взорвал авто руководителя Левобережной администрации Днепровского горсовета. Тогда в результате взрыва самодельной бомбы чиновник умер в больнице от полученных травм. После выполнения заказа врага агент „залег на дно“ в областном центре», — рассказали в спецслужбе.

Контрразведчики СБУ установили местонахождение агента и задержали его.

Как выяснило расследование, мужчина был завербован россиянами из-за своего знакомого, проживающего во временно оккупированном Луганске.

Вскоре фигурант получил агентурную задачу на ликвидацию проживающего в соседнем доме украинского чиновника.

Для подготовки теракта злоумышленник обустроил на балконе своей квартиры скрытый видеорегистратор, чтобы установить авто жертвы и время выхода его из дома.

Позже агент получил из РФ координаты схрона, из которого он забрал самодельное взрывное устройство.

Ночью накануне теракта фигурант снарядил взрывчатку на основе пластида и оборудовал датчиком движения, после чего закрепил бомбу под водительским сиденьем.

Во время обысков у задержанного изъяты видеорегистратор и два смартфона, которые он по очереди использовал для контактов с российским спецслужбом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).

Вражескому агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, утром 4 апреля 2025 в Днепре взорвали автомобиль. За рулем находился Юрий Федько, 61-летний глава Левобережной администрации Днепра. Пока ехала скорая, говорят свидетели, прохожий наложил мужу турникет, но через несколько часов он умер в больнице. Ранения были слишком тяжелыми. Его жену Анжелику тоже госпитализировали. Ее жизнь вне угрозы.

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