Взорвал гранату, чтобы убить сестру и ее знакомого: полиция сообщила мужчине о подозрении

По решению суда злоумышленник будет находиться под стражей.

Полиция Киевской области сообщила о подозрении мужчине, на днях взорвавшему гранату в одном из домов села Гавронщина Бучанского района.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"На днях в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов села Гавронщина. На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что у 31-летнего мужчины в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт со своей сестрой и ее знакомым. После чего злоумышленник достал гранату и бросил ее в сторону присутствующих", – говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что в результате взрыва телесные повреждения получили все присутствующие. В частности, женщина получила контузию и осколочные ранения ноги, а ее знакомый – посеченные раны тела. Впрочем, от госпитализации пострадавшие отказались.

Злоумышленник также получил телесные повреждения. После оказания ему медицинской помощи полицейские задержали фигуранта.

Следователи Бучанского управления полиции по факту подрыва гранаты, приведшего к ранению нескольких человек, сообщили мужчине о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих людей (ч.2 ст.15; п. 1, п.5, ч.2 ст.115 УК), что предусматривает наказание лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харьковской области мужчина облил женщину бензином и поджег. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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