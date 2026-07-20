Взорвали ТЦК в прямом эфире: исполнители кровавого теракта спустя год получили приговор

Пожизненное и 15 лет тюрьмы: суд жестко наказал агентов РФ за взрыв возле военкомата / © ТСН.ua

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Суд вынес суровый приговор двум исполнителям резонансного теракта возле районного ТЦК и СП в Каменце-Подольском, который произошел в начале прошлого года.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Детали дела

Правоохранители напомнили, что в конце января 2025 года мужчины установили связь с куратором российских спецслужб через Telegram и согласились выполнять его задания за деньги.

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19-летний осужденный, который на тот момент был несовершеннолетним, сначала поджег трансформаторную подстанцию в качестве «тестового» задания, а затем изготовил взрывчатку с дистанционным управлением, доставил ее в Каменец-Подольский и оставил в тайнике.

35-летний «компаньон» провел разведку возле районного ТЦК, забрал взрывчатку и, опасаясь за свою жизнь, передал ее через курьера.

Бедный курьер в свою очередь не знал, что в рюкзаке находится взрывное устройство.

5 февраля 2025 года, когда курьер прибыл к зданию военного объекта, куратор дистанционно активировал взрывчатку. Один из исполнителей обеспечивал онлайн-трансляцию последствий теракта для спецслужб РФ.

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В результате взрыва 51-летний курьер погиб, еще семь человек получили ранения. Обоих исполнителей задержали уже на следующий день.

Как наказали агентов РФ

Суд признал их виновными в государственной измене, террористическом акте, приведшем к гибели человека, и незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами. Кроме того, 35-летний мужчина осужден за незаконное хранение психотропного вещества, а 19-летний — за незаконное изготовление взрывного устройства.

35-летний мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, а 19-летний парень — к 15 годам заключения.

Напомним, что 5 февраля 2025 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области возле здания ТЦК раздался взрыв. Один человек погиб и еще семеро были ранены.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КТО ОРГАНИЗОВАЛ ВЗРЫВ У ТЦК в Каменце-Подольском: СРОЧНЫЕ ПОДРОБНОСТИ!

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