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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Взорвали взрывчатку возле ТЦК в Львовской области: кого подозревают в теракте

Во время обыска в доме одного из подозреваемых обнаружили взрывчатку.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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СБУ

СБУ задержала двух подозреваемых в теракте возле ТЦК / © СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух жителей Львовской области, подозреваемых в совершении теракта возле административного здания Стрыйского районного ТЦК 17 сентября.

Об этом сообщили в СБУ.

Как произошел взрыв

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 48 лет и 41 года подъехали к зданию ТЦК на собственном автомобиле. Один из них через окно машины выбросил самодельное взрывное устройство на территорию парковки, после чего злоумышленники скрылись.

Позже, когда военнослужащий осматривал подозрительный предмет, произошел взрыв. В результате детонации он получил тяжелое ранение.

Что нашли во время обысков

Правоохранители задержали подозреваемых «по горячим следам». Во время обыска в доме одного из них обнаружили еще два самодельных взрывных устройства, которые изъяли и направили на экспертизу.

Обоим фигурантам уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. СБУ проверяет, могли ли задержанные действовать в интересах или по заданию российских спецслужб.

Напомним, на Волыни гражданский автомобиль преследовал служебный автомобиль ТЦК, что привело к аварии. Бус ТЦК влетел в столб, пострадало несколько человек.

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