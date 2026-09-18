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Взорвали взрывчатку возле ТЦК в Львовской области: кого подозревают в теракте
Во время обыска в доме одного из подозреваемых обнаружили взрывчатку.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух жителей Львовской области, подозреваемых в совершении теракта возле административного здания Стрыйского районного ТЦК 17 сентября.
Об этом сообщили в СБУ.
Как произошел взрыв
По данным следствия, двое мужчин в возрасте 48 лет и 41 года подъехали к зданию ТЦК на собственном автомобиле. Один из них через окно машины выбросил самодельное взрывное устройство на территорию парковки, после чего злоумышленники скрылись.
Позже, когда военнослужащий осматривал подозрительный предмет, произошел взрыв. В результате детонации он получил тяжелое ранение.
Что нашли во время обысков
Правоохранители задержали подозреваемых «по горячим следам». Во время обыска в доме одного из них обнаружили еще два самодельных взрывных устройства, которые изъяли и направили на экспертизу.
Обоим фигурантам уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. СБУ проверяет, могли ли задержанные действовать в интересах или по заданию российских спецслужб.
Напомним, на Волыни гражданский автомобиль преследовал служебный автомобиль ТЦК, что привело к аварии. Бус ТЦК влетел в столб, пострадало несколько человек.