Взорвались газовые баллоны: в Запорожье рассказали о причинах масштабного пожара в многоэтажке

Взорвались газовые баллоны: в Запорожье рассказали о причинах масштабного пожара в многоэтажке

Спасатели эвакуировали около сотни человек. Один из чрезвычайников пострадал во время тушения пожара.

Пожар на крыше четырехэтажного жилого дома в Запорожье вспыхнул после взрыва баллонов газа, который использовали для сварки.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, пишет "Укринформ".

"Шла замена потолка. Скорее всего, было несоблюдение правил техники безопасности, в том числе пожарной безопасности, подрядной организацией", — отметил Старух.

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По его словам, сейчас полиция обеспечивает охрану места события, а спасатели помогают пострадавшим получить доступ к их квартирам, чтобы взять вещи.

"Будет создана следственная группа, которая определит причины пожара и убытки по каждой квартире", — сказал глава области.

В целом над тушением пожара в течение 2,5 ч. работали 60 спасателей и 15 единиц техники. "Был низкое давление воды, что мешало быстро наполнять емкости. Но спасатели сработали на пять с плюсом", — отметил Старух.

Как сообщалось, крыша четырехэтажного жилого дома на улице Сержанта Медведева в Запорожье вспыхнула вечером в понедельник, 2 августа. Огонь распространился на площади около 450 кв. метров, прежде чем его потушили.

Известно, что накануне на крыше этого дома проводились ремонтные работы.

Во время тушения пожара пострадал один из сотрудников ГСЧС, его госпитализировали в больницу №5. В общем спасатели эвакуировали около сотни человек, их временно расселят в общежитии педагогического колледжа.

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