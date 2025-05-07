Взорвался в кармане: на Киевщине парень получил ожоги из-за неизвестного предмета с улицы (фото)

Предмет взорвался в кармане Фото: Полиция Киевщины / © Полиция Киевской области

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В Киевской области, в Бучанском районе, полиция выясняет обстоятельства несчастного случая. Подросток принес домой неизвестные батареи, которые при контакте друг с другом вспыхнули.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Сегодня, 7 мая около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Петропавловская Борщаговка 13-летний парень принес домой неизвестные элементы питания, которые при контакте друг с другом вспыхнули", - рассказали в полиции.

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Ребенок получил серьезные ожоги

Ребенок получил серьезные ожоги.

"На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает", - добавили в полиции.

Правоохранители совместно со взрывотехниками полиции Киевщины проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента, а также призывает: в случае обнаружения подозрительных предметов не следует касаться их, а сразу звонить на спецлинию «102».

Напомним, россияне ранили 16-летнего парня во время атаки на микроавтобус в Донецкой области.

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