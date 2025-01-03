Взорвался в ванной комнате: в Одессе произошел пожар из-за повербанка

Из-за взрывного действия повербанка была выбита входная дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

В пятницу ночью, 3 января, в городе Одесса по улице Комитетская возник пожар.

Об этом сообщили в региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Случилось это в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома – в ванной комнате взорвалась аккумуляторная батарея повербанка", – говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

По информации ГСЧС, пострадавших нет, а причины происшествия выясняют специалисты.

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Напомним, 2 января на улице Ивана и Юрия Липа (бывшая Гайдара) в Хаджибейском районе Одессы на 3-м этаже 5-этажного жилого дома возник пожар. В квартире загорелась стиральная машина.