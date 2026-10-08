"Взрослые отдельные ответы скоро получат": Зеленский прокомментировал удар по дата-центру "Яндекса"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отвечает на российские удары по инфраструктуре, в том числе на атаки по украинским дата-центрам. Так он прокомментировал вопрос о ночном ударе по дату-центру «Яндекса» и возможное начало операции по уничтожению российских дата-центров.

Об этом говорилось в комментарии Зеленского после разговора с руководителем СБУ Александром Покладом.

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«Мы точно тоже можем. Мы всегда отвечаем зеркально. Дата-центры, вы все знаете, они избивали и бьют по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу сказать», — заявил Зеленский.

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В то же время президент не уточнил, идет ли речь о начале отдельной системной операции против российских дата-центров, и не раскрыл детали по проведенным ударам.

Зеленский: Украина не будет отвечать по детям

Говоря о российских атаках по украинским городам, Зеленский сказал об ударе по Прилукам. По его словам, в результате трагедии погибли 22 человека, среди них пятеро детей, еще 54 человека были ранены, в том числе семеро детей.

«Сегодня я был в Прилуках, страшная трагедия, 22 человека они убили, 54 ранены, 5 детей мертвы. Просто трагедия. Страшная трагедия, еще 7 детей они ранены», — сказал президент.

Он также упомянул атаку по Краматорску, заявив, что там погибли десятки человек.

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После этого, по словам Зеленского, он разговаривал с генералом Александром Покладом.

Президент подчеркнул, что Украина не будет отвечать ударами по детям.

«Я скажу вам откровенно, Украина, безусловно, безусловно не отвечает детям. Не отвечает и никогда этого не будет делать», — заявил Зеленский.

В то же время он анонсировал ответные удары по другим целям, не раскрывая подробностей.

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«А вот взрослые отдельные ответы скоро получат. Без деталей», — сказал президент.

Известно, что Россия опасается ударов по дата-центрам. Так, «Яндекс» скрыл в своем картографическом сервисе четыре дата-центра Yandex Cloud в России. Один из этих объектов 8 октября подвергся атаке, после которой его работу приостановили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на новую волну российской эскалации.

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