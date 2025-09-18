Взрослый мужчина изнасиловал 10-летнего ребенка на Виннитчине: что с ним сделали

Ребенок / © pixabay.com

В Винницкой области 45-летний мужчина изнасиловал 10-летнего ребенка. Полиция уже задержала злоумышленника и теперь ему грозит от 10 лет в тюрьме или же пожизненный срок.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

О совершенном в отношении малолетнего ребенка преступление 16 сентября в полицию сообщил отец жертвы. Правоохранители сразу задержали 45-летнего мужчину, который мог совершить это преступление, и провели с ним необходимые следственные действия.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по уголовной статье об изнасиловании. На время досудебного расследования суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Мужчине грозит до 15 лет заключения или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в сентябре в Хмельницкой области двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Злоумышленники воспользовались беспомощным состоянием жертвы. Их задержали и взяли под стражу.

В Кировоградской области недавно к 10,5 годам заключения приговорили мужчину, который изнасиловал малолетнюю школьницу. По данным следствия, девочка сбежала из дома и попросила злоумышленника помочь найти работу, однако вместо этого он жестоко изнасиловал ее в своем авто. Во время суда обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние.