Взрыв авто в Днепре: что известно о гибели депутата Юрия Федько

В Днепре взорвали авто депутата Юрия Федько / © ТСН.ua

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Утром 4 апреля в Днепре взорвали авто депутата горсовета Юрия Федько и его супруги Анжелики. От полученных травм чиновник скончался в больнице.

ТСН.ua собрал все, что известно о взрыве и погибшем.

Взрыв в Днепре 4 апреля

В Днепре 4 апреля взорвался автомобиль.

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Взрыв произошел около 7:40 в жилом массиве Приднепровска. По словам очевидцев, он был очень громким.

«Очень шумно было, я на улице был. Думали, что ПВО сработало. Говорят, какого-нибудь чиновника взорвали», — рассказал «Суспільному» местный житель Владимир.

Еще одна местная жительница Виктория рассказала, что очнулась от взрыва. Женщина тогда подумала, что произошло попадание поблизости.

На месте происшествия работал первый заместитель Председателя Нацполиции — начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, а также сотрудники полиции, СБУ, прокуратуры и взрывотехники.

Кто пострадал

В результате взрыва пострадали супруги, которые находились в авто: Юрий и Анжелика Федько. Эту информацию подтвердила его заместитель Ольга Козлова.

Через несколько часов после взрыва в результате полученных травм 61-летний Юрий скончался в больнице.

Юрий Федько. Источник: политическая партия «Предложение»

Сын доставал раненого отца из машины

Сын супругов Ярослав доставал раненого отца из авто. Об этом он рассказал «Суспільному».

Ярослав работает учителем физики. А когда через минуту после взрыва ему позвонила мать, он сразу оставил работу и побежал на место происшествия.

Как рассказал Ярослав, когда он доставал отца из автомобиля, он был в сознании.

«Мы очень надеялись, что врачи смогут его спасти», — рассказал мужчина.

Также Ярослав отметил, что его мать сейчас находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

«Она не в реанимации, она физически не повреждена, но эмоционально очень тяжело», — рассказал Ярослав.

Мужчина отметил, что о возможных мотивах убийства отца не знает, ведь не было никаких угроз или конфликтов.

Что известно о Юрии Федько

Юрий Федько родился в городе Желтые Воды, информирует издание «Известно». Учился в средней школе №11 г. Желтые Воды.

Затем получил четыре высших образования, среди которых: история, менеджмент, право и публичное управление.

Юрий Федько фактически всю свою трудовую деятельность провел как педагог, проработав 25 лет в Приднепровском энергостроительном техникуме. Там он прошел путь от преподавателя до директора. После чего, в 2015 году стал депутатом от партии «УКРОП» Самарского райсовета, которую и возглавил.

В 2020 году был избран депутатом Днепровского горсовета от партии «Предложение», среди соучредителей которой есть Борис Филатов, действующий городской голова Днепра.

Впоследствии, в 2021 году его назначили главой Левобережной администрации Днепра.

В должности главы Левобережной администрации Юрий Федько получил за год 371,607 тысячи гривен. А его жена, работающая в Днепропетровском профессиональном колледже энергетических и информационных технологий, в том же году получила зарплату 396,6 тысячи гривен. А по совместительству — в ООО «НПО завод Приват-кабель» она заработала за год 29,6 тысячи гривен.

На банковском счету Юрий хранил 178,7 тысячи гривен, его жена Анжелика — 21,8 тысячи гривен. Наличными средствами Федько задекларировал 460 тысяч гривен, 15,5 тысячи долларов и 6,4 тысячи евро. У его жены наличными сто тысяч гривен.

Юрий Федько задекларировал квартиру в Днепре 64 квадратных метра. Другой недвижимости нет. Единственное транспортное средство в семье зарегистрировано на жену — HYUNDAI SANTA FE 2011 года выпуска.

Юрий Федько был близким другом и соратником городского головы Днепра Борис Филатов.

В свою очередь, Филатов написал пост о гибели своего друга в соцсети.

«Почивай с миром, мой друг, еще со студенческих времен. Неуемная боль. Я знаю, что ты меня слышишь сейчас, братец. Единственный, кто был в мэрии со мной на „ты“, — говорится в сообщении.

Также мэр Днепра отметил, что этот теракт «расследуют лучшие профессионалы, и это дело чести для всех нас».

Следствие рассматривает три версии

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и открыла уголовное производство по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины.

Для расследования преступления была создана специальная следственная комиссия, рассматривающая три основные версии.

Правоохранители осмотрели место происшествия, собрали вещественные доказательства. В настоящее время продолжается комплекс следственных и оперативных мер по установлению всех обстоятельств преступления и его раскрытию.

На оперативном совещании следствие определило три основные версии, которые могли стать причиной убийства депутата:

преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве;

неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником;

профессиональная деятельность потерпевшего.

Напомним, 3 апреля в столице Украины произошли два взрыва в разных районах.

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