Взрыв автомобиля в Днепре: что известно о происшествии и погибших (фото, видео)

Взрыв автомобиля в Днепре: что известно о происшествии и погибших (фото, видео)

Правоохранительные органы предварительно квалифицировали произошедшее как теракт.

В Днепре сегодня, 15 августа, прогремел взрыв. Подорвался легковой автомобиль Nissan, в котором находилось два человека. В результате взрыва погиб спикер ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и руководитель и владелец тренингового центра Aid Brothers Алексей Кавлак.

Что известно о взрыве на это время, собрал ТСН.ua.

Подумали, что взорвался газ, а потом увидели горящее авто

Сегодня, 15 сентября, около 9:00 на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре на временной стоянке взорвался автомобиль Nissan Primera, в салоне которого находились два человека.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в соседнем доме на первом этаже вылетели стекла. Сначала местные жители думали, что в одной из квартир взорвался газ. Однако впоследствии увидели, что горит автомобиль.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

На месте происшествия обнаружили двоих погибших: водителя автомобиля и пассажира. Личность водителя установили сразу, личность пассажира — чуть позже.

"По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. По факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Личности погибших установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия", — сообщили в пресс служба Нацполиции Днепропетровской области.

Стало известно, кто находился в салоне авто

Погибшей женщиной оказалась оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Погибшим оказался руководитель и владелец тренингового центра Aid Brothers Алексей Кавлак.

О смерти своей сотрудницы сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.

"Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых, наиболее профессиональных, самых мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС", — рассказали в пресс служба ГСЧС Украины.

Информацию о гибели своего руководителя Алексея Кавлака также подтвердили в "Украинском Легионе", где он работал.

"Сегодня утром погиб Алексей Кавлак "Змей". Член Совета ОО "Украинский Легион", инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта" Aid Brothers ", инструктор 44 учебного центра, участник и соорганизатор проекта" Потомки Свободных ". Обучал военнослужащих, учил полицию, учил гражданских людей, последний год активно воплощал совместные проекты с ГСЧС в г. Днепро", — говорится в сообщении организации.

Следует отметить, что авто, которое взорвалось, принадлежало погибшему Алексею Кавлаку.

Взрыв авто предварительно квалифицировали как теракт

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области, на место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

"По факту открыто уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", — отметили в пресс-службе полиции.

СБУ открыла производство по факту взрыва автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре по статье "Террористический акт". Об этом сообщили на официальной странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"Сейчас по факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. СБУ проводит соответствующие следственные действия с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему", — сообщили в СБУ.

Что известно о погибших

Погибшему Алексею Кавлака было 44 года. Он руководил и был владельцем тренингового центра Aid Brothers а также был старшим инструктором ОО "Украинский Легион", командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.

Мужчина ездил по городам Украины и на передовую и проводил тренинги по неотложной помощи для активистов ОО, правоохранителей, спасателей, военных и неравнодушных горожан.

"Насколько знаю, он не является участником боевых действий. В" Украинском легионе "с 2014 года, с самого начала. Инструктор по домедицинской помощи, было много выездов для проведения тренингов в войска и на передовую. Участвовал в проектах по минной безопасности — обучение проводились на территории Луганской и Донецкой областей для школьников ", — рассказал в комментарии OBOZREVATEL глава ОО" Украинский Легион "Александр Санников.

В организации не видят связь между трагедией и деятельностью погибшего.

Также читайте Взрыв в Днепре: что известно о погибшем в авто мужчине

Санников отметил, что в частном общении Алексей Кавлак последние дни вел себя вполне обычно, не подозревал об угрозе его жизни и не проявлял никакой обеспокоенности.

В Днепре Алексей Кавлак находился с 11 сентября. Он проводил уличные мастер-классы по тактической медицины.

Также в результате взрыва погибла 36-летняя представительница пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Они с Алексеем Кавлаком работали над совместным проектом.

Дарья окончила Национальный горный университет, на протяжении нескольких последних лет работала начальницей отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, была волонтерком Красного Креста. Женщина активно отстаивала гендерное равенство.

"Нет тех слов в этом мире, чтобы выразить печаль и ужасную боль от страшной потери. Дарья Гречищева— это пример для всех тех, кто живет Службой спасения! Это Человек с большой буквы. Это настоящий профессионал своего дела", — выразили соболезнования о гибели коллеги в ГСЧС в Днепропетровской области.

Новости Украины: в Днепре возле одной из больниц взорвалась машина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку