Взрыв авто в Днепре: стало известно где и когдапопрощаются с погибшими Дарьей Гречищевой и Алексеем Кавлаком

С погибшими при взрыве попрощаются в Днепре.
В Днепре попрощаются с погибшим в результате взрыва авто — пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарьей Гречищевой и членом общественного объединения, инструктором по тактической медицины Алексеем Кавлаком.
О прощании с пресс-секретарем Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарьей Гречищевой сообщают на сайте управления.
"Траурная церемония прощания состоится 17 сентября 2021 в 10:00 по адресу: г.. Днепр, ул. Набережная Заводская, 92Б в Храме Рождества Пресвятой Богородицы. Похоронная процессия пройдет на городском кладбище по адресу: г.. Никополь, ул. Электрометаллургов", — говорится в сообщении.
О прощании в Днепре с погибшим Алексеем Кавлака сообщила депутат Верховной Рады Яна Зинкевич.
"Прощание с Алексеем Кавлаком состоится в 16.00, сегодня, 16 сентября, возле морга больницы им. Мечникова. Адрес больницы Мечникова: площадь Соборная 14. Патологоанатомическое бюро (морг) находится на территории больницы", — написала она.
Напомним
- В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека.
- Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
- Одной из погибших оказалась начальница отдела связей с общественностью ДСНС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
- Еще одним погибшим является Алексей Кавлак. Он был старшим инструктором Украинский Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.