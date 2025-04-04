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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2592
Время на прочтение
1 мин

Взрыв автомобиля в Днепре: чиновник от полученных травм скончался в больнице

Открыто уголовное производство.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Взрыв автомобиля в Днепре.

Взрыв автомобиля в Днепре. / © Суспільне

Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько скончался в больнице 4 апреля. Он был ранен в результате взрыва автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

"К сожалению, через несколько часов после взрыва, чиновник умер в больнице", - проинформировали в отделе коммуникации.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "террористический акт". В настоящее время определены три основные версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность потерпевшего.

Проведен осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства и проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления и его раскрытия.

Напомним, в Днепре утром 4 апреля произошел взрыв. Ранение получил 61-летний начальник Левобережной администрации горсовета Юрий Федько.

Дата публикации
Количество просмотров
2592
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