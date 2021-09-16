Взрыв автомобиля в Днепре: у погибшего Алексея Кавлака нашли дома самодельные взрывные устройства

Взрыв автомобиля в Днепре: у погибшего Алексея Кавлака нашли дома самодельные взрывные устройства

Сейчас правоохранители по факту взрыва проводят проверки.

У погибшего при взрыве легковушки в Днепре Алексея Кавлака дома нашли самодельные взрывные устройства.

Об этом анонимные источники пишут в социальных сетях.

Предварительно, дома у мужчины нашли несколько изготовленных самостоятельно взрывных устройств. Сейчас идет экспертиза, устанавливаются все детали происшествия.

"Произошла детонация взрывчатки, которую он мог перевозить, или кто-то подложил взрывное устройство в авто, чтобы его убить — неизвестно. Следствие предполагает, что Дарья Гречищева стала случайной жертвой. Также полиция проверяет похож ли почерк взрыва на тот, которым был убит журналист Павел Шеремет", — отметили в публикации.

Напомним, что взрыв автомобиля Nissan Primera произошел утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого. Детонация была такой силы, что тела пострадавших разорвало на части. Полиция квалифицирует инцидент как "террористический акт".

В результате взрыва погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, а также член общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.

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