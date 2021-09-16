Взрыв автомобиля в Днепре: возле Управления ГСЧС области чтят память погибшей женщины

Детонация взрывного устройства унесла жизни двух человек.

В Днепре возле Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области почтили память погибшей при взрыве легкового Дарьи Гречищевой.

Об этом пишет издание "Информатор".

Место, куда днепряне и коллеги Дарьи несут цветы, оборудовали на улице Короленко в здании управления ГСЧС области. Там стоит ее портрет, у которого зажигают лампадки.

Отметим, что 35-летняя Дарья Гречищева была начальником отдела по связи со средствами массовой информации и общественностью ГСЧС в Днепропетровской области, была волонтером Красного креста, а также одной из первых стала продвигать гендерное равенство на службе.

Напомним, что Дарья Гречищева погибла 15 сентября во время взрыва легкового автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого. Вместе с ней детонация взрывного устройства унесла жизни члена общественной организации "Украинский легион" Алексея Кавлака.

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