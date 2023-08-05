Взрыв был виден из Крыма, несколько членов экипажа посекло стеклом — оккупант о ситуации на подбитом танкере

Инцидент произошел на расстоянии 32 морских мили от Керченского пролива.

"Председатель" движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал у себя в паблике, что, по предварительной информации, "в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер СИГ (SIG)".

Танкер стоял на якорной стоянке 471.

В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклом, погибших нет.

Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители считали взрывом в районе н.п. Яковенково недалеко от Крымского моста.

Группа спасателей отправилась из Новороссийска в район Керченского пролива, где, как сообщил ряд Telegram-каналов, произошла атака беспилотника танкером, сообщили российскому пропагандистскому "инфорагенству" ТАСС в Морском спасательном подцентре Тамани.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска подтвердили выдвинувшуюся информацию о группе спасателей.

Позже российские "СМИ" сообщили, что два буксира прибыли к месту ЧС с танкером в Керченском проливе, решается вопрос о буксировке судна.

Также ранее говорилось, что у вероятно подбитого дроном российского танкера затопило машинное отделение.

Ранее сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы.