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Взрыв Cybertruck возле гостиницы Трампа и стрельба в Черногории: главные новости ночи 2 января 2025 года

Взрыв Cybertruck возле гостиницы Трампа и стрельба в Черногории: главные новости ночи 2 января 2025 года

Взрыв автомобиля произошел вблизи отеля Трампа. Иллюстративное фото / Фото: motor1

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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