Взрыв дизтоплива на Ровенщине: от полученных ожогов отец с сыном умерли
Мужчины на территории хозяйства работали с электроинструментом, в это время произошел взрыв металлической бочки с дизтопливом, а затем возгорание подсобного помещения.
В Ровенской области от полученных ожогов отец с сыном умерли в больнице в результате взрыва дизтоплива.
Об этом сообщила полиция Ровенской области.
«Смерть 57-летнего жителя села Перетоки медики Ровенской областной больницы констатировали вчера около 22:30, а его 28-летнего сына — сегодня, 11 декабря, около 08:30», — говорится в сообщении.
Полицейские установили, что в среду, 10 декабря, около 12.30 мужчины на территории хозяйства работали с электроинструментом. В это время произошел взрыв металлической бочки с дизтопливом, а затем возгорание подсобного помещения.
Отец и сын получили сильные ожоги тела, дыхательных путей и глаз ориентировочно 70 и 80%. Несмотря на принятые реанимационные меры, их жизнь спасти не удалось.
Следователь начал досудебное расследование по п.1 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство двух человек с отметкой несчастного случая) УК Украины. Детали трагедии устанавливают полицейские.
