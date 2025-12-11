Взрыв дизтоплива на Ровенщине: от полученных ожогов отец с сыном умерли

Взрыв дизтоплива / © Поліція Рівненської області

В Ровенской области от полученных ожогов отец с сыном умерли в больнице в результате взрыва дизтоплива.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

«Смерть 57-летнего жителя села Перетоки медики Ровенской областной больницы констатировали вчера около 22:30, а его 28-летнего сына — сегодня, 11 декабря, около 08:30», — говорится в сообщении.



Полицейские установили, что в среду, 10 декабря, около 12.30 мужчины на территории хозяйства работали с электроинструментом. В это время произошел взрыв металлической бочки с дизтопливом, а затем возгорание подсобного помещения.

Отец и сын получили сильные ожоги тела, дыхательных путей и глаз ориентировочно 70 и 80%. Несмотря на принятые реанимационные меры, их жизнь спасти не удалось.

Следователь начал досудебное расследование по п.1 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство двух человек с отметкой несчастного случая) УК Украины. Детали трагедии устанавливают полицейские.

