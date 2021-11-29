Взрыв газа: в Новоодесском горсовете собирают гуманитарную помощь для пострадавших

Власти призывают присоединиться к сбору помощи для пострадавших.

В Новоодесском городском совете продолжается работа по сбору и доставке гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва бытового газа.

Об этом власти сообщают в Facebook.

"Большая благодарность неравнодушным гражданам", — говорится в сообщении.

Питание длительного хранения и вещи первой необходимости можно приносить в городской совет.

Вибух газу у Новій Одесі (10 фото)

"Дополнительно сообщим об открытии спецсчета по сбору финансовой помощи", — отметили в совете.

Как пояснил мэр Новой Одессы, если не удастся восстановить дом, жители получат компенсационные выплаты, чтобы они смогли приобрести равноценное жилье. Но когда это произойдет – пока неизвестно. Оценку утраченного имущества должна произвести экспертная комиссия. Пока обещают найти временное, арендованное жилье. А третий подъезд, говорят, пригоден для проживания. Туда уже дали свет.

В понедельник, 29 ноября, дом обследуют газовики, после чего решат, когда кто сможет вернуться в свою квартиру.

Напомним, что ранее мы писали о том, сколько громких аварий произошли в многоэтажках за последние годы.

По словам экспертов, жильцам многоэтажек следует подумать об отказе от применения газовых приборов и замене их на электрические. Однако крайне необходимо наводить порядок в газовом хозяйстве Украины. В частности, на прессмарафоне президент Зеленский анонсировал обширную реформу термомодернизации всех многоэтажек, которая будет стоить 300 млрд грн.

Также читайте Жители разрушенного взрывом дома в Новой Одессе боятся возвращаться в свое жилье: что их пугает

Новости недели: вторые сутки спасатели разбирают завалы от взрыва 5-этажки в Новой Одессе