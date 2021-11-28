Взрыв газа в Новой Одессе: из-под завалов достали еще одно тело

Взрыв газа в Новой Одессе: из-под завалов достали еще одно тело

Из дома эвакуировали 54 человека.

В городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Поздним вечером 27 ноября подразделениями ГСЧС было изъято еще одно тело из-под завала.

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В результате инцидента пострадали три человека. Из дома проведена эвакуация 54 человек.

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В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций здания и поиску возможных заблокированных лиц с привлечением кинологической группы.

Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно, спасатели сменяются через каждые полчаса.

Всего к спасательной операции привлечены 211 человек и 44 ед. техники.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям. Сейчас из 30 отселенных квартир дома в отеле изъявил желание усилиться один житель, все остальные временно будут находиться у родственников и знакомых. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Напомним, что ранее мы писали о том, сколько громких аварий произошли в многоэтажках за последние годы.

По словам экспертов, жильцам многоэтажек следует подумать об отказе от применения газовых приборов и замене их на электрические. Однако крайне необходимо наводить порядок в газовом хозяйстве Украины. В частности, на прессмарафоне президент Зеленский анонсировал обширную реформу термомодернизации всех многоэтажек, которая будет стоить 300 млрд грн.

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