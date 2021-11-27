Взрыв газа в Новой Одессе: под завалами дома нашли погибшую женщину и умер эвакуированный мужчина

Тело женщины обнаружили на 4 этаже.
В г. Новая Одесса Николаевской области под завалами многоэтажного дома 27 ноября обнаружили тело женщины.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В 16:46 в г. Новая Одесса подразделениями ГСЧС деблокировано тело женщины из квартиры на 4 этаже. Медики констатирована смерть женщины", — говорится в сообщении.
В Николаевской ОГА добавили, что погиб также пожилой мужчина, эвакуированный из соседнего подъезда. По предварительной информации, мужчина умер от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности. Также три человека пострадали.
"Проведена экстренная эвакуация 62 жителей пострадавшего дома и более 20 человек жителей соседнего дома. Информация о количестве пострадавших уточняется. Приняты меры по усиленной охране общественного порядка и ограничению доступа посторонних лиц к пострадавшему зданию силами сотрудников Главного управления Национальной полиции в Николаевской области", — сообщили в Николаевской ОГА.
Напомним, в городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв в пятиэтажном доме: разрушены два этажа.
Ранее в здании была обнаружена женщина без сознание.
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