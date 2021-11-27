Взрыв газа в Новой Одессе: под завалами обнаружили потерявшую сознание женщину

Взрыв газа в Новой Одессе: под завалами обнаружили потерявшую сознание женщину

Под завалами могут находиться еще два человека, отмечают спасатели.

После взрыва газа в пятиэтажке в Новой Одессе Николаевской области, в здании была обнаружена женщина без сознания.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 13:00 на месте взрыва в жилом доме во время демонтажа разрушенных элементов дома обнаружена женщина без сознания из квартиры на 4 этаже", — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью тяжелой инженерной техники (кран ГСЧС) демонтируют разрушенные элементы конструкций дома. ГСЧСовцы ищут возможных двух заблокированных человек.

В свою очередь, местные власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопрос о временном расселении.

Напомним, что следствие взрыва газа в пятиэтажке в Новой Одессе, что в Николаевской области, травмировалось по меньшей мере три человека.

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