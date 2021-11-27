Взрыв газа в Новой Одессе: пострадали по меньшей мере трое жителей дома

Разрушены два этажа.
В результате взрыва газа в пятиэтажке в Новой Одессе, что в Николаевской области, травмировались по меньшей мере три человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.
Пострадавших трое. Их спасли работники ГСЧС и передали медикам. По предварительной информации, два человека находятся в шоковом состоянии. Одна потерпевшая имеет перелом руки и повреждение позвоночника.
Заметим, что рвануло в угловой части пятиэтажного жилого дома. Разрушены четвертый и пятый этажи.
Как сообщалось, от взрыва в садике в Киевской области без окон и дверей оказались соседние хозяйства. Известная предварительная причина – это утечка бытового газа. Буквально разнесло пищеблок детского сада. Пострадавших нет, в дошкольном заведении к моменту разрыва никого не было.