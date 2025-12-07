Взрыв газа в Одесской области: разнесло квартиру, есть пострадавшие (фото, видео)

Взрыв в Килии 7 декабря

Реклама

В Одесской области в Килии произошел взрыв газового баллона в многоэтажном жилом доме. Пострадало несколько человек, все они живы и получают медицинскую помощь, повреждены соседние квартиры.

Об этом сообщил Килийский городской голова Вячеслав Чернявский в Telegram.

«Сегодня в Килии произошла чрезвычайная ситуация — в многоэтажке взорвался баллон с газом. К счастью, все люди живы. Пострадавшие оперативно госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь», — отметил он.

Реклама

По его словам, взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного дома. Повреждения получили также смежные квартиры, а на месте происшествия непрерывно работают все необходимые службы для ликвидации последствий.

Сейчас местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и сообщают, что при необходимости каждый пострадавший может обратиться за помощью по телефону: +380671881404. Команда городской администрации готова оперативно реагировать и поддержать каждого, кто пострадал от взрыва.

По состоянию на сейчас информации о погибших нет, все пострадавшие получают медицинскую помощь в больницах региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа в квартире жилого дома. В результате взрыва пострадали правоохранители.