Взрыв газового баллона на предприятии в Днепре: мэр города сообщил о жертвах

Взрыв газового баллона на предприятии в Днепре: мэр города сообщил о жертвах

В результате пожара на промышленном предприятии в Днепре погибли два человека.

Мэр Днепра отметил, что запуска ракеты РФ по предприятию не было.

Подробности сообщил мэр города Борис Филатов.

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"Взрыв газового баллона на промышленном заводе. Пока два смертельных случая. Пожар на 2400 кв. футов. Наша ГСЧС как всегда на высоте", — отметил Филатов.

Напомним, днем 3 июня в телеграмм-каналах сообщалось о взрыве в Днепре. После этого над городом появилось черное облако дыма. Позже в ГСЧС сообщили, что произошел пожар на частном предприятии, в результате чего взорвались хранившиеся газовые баллоны . Возгорание произошло в 16:30 в металлическом ангаре предприятия.

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