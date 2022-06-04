Взрыв газового баллона на предприятии в Днепре: мэр города сообщил о жертвах

В результате пожара на промышленном предприятии в Днепре погибли два человека.
Мэр Днепра отметил, что запуска ракеты РФ по предприятию не было.
Подробности сообщил мэр города Борис Филатов.
"Взрыв газового баллона на промышленном заводе. Пока два смертельных случая. Пожар на 2400 кв. футов. Наша ГСЧС как всегда на высоте", — отметил Филатов.
Напомним, днем 3 июня в телеграмм-каналах сообщалось о взрыве в Днепре. После этого над городом появилось черное облако дыма. Позже в ГСЧС сообщили, что произошел пожар на частном предприятии, в результате чего взорвались хранившиеся газовые баллоны . Возгорание произошло в 16:30 в металлическом ангаре предприятия.
Читайте также:
- На грани жизни и смерти: уникальное видео, как вертолеты долетели до заблокированной "Азовстали"
- "Наша задача – всех пленных, без исключения, живыми вернуть домой" — Данилов
- Давление на руководство Украины: Жданов рассказал, зачем кафиры обнародуют допросы "азовцев"