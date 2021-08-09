Взрыв гранаты в Кривом Роге: подрывника спасали нашпигованные осколками копы (фото)

По факту происшествия правоохранители открыли два уголовных производства.
По факту взрыва гранаты в Кривом Роге правоохранители открыли два уголовных производства.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
Уже после того, как во дворе многоэтажки раздался взрыв, правоохранители провели в квартире у подозреваемого обыски. В ходе следственных действий копы нашли и отправили на экспертизу две гранаты.
"По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов") и по ч. 1 ст. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК Украины. Досудебное расследование продолжается", — рассказали в пресс-службе полиции области.
Подозреваемый во взрыве — 60-летний ветеран АТО. В 2014 году он участвовал в войне на востоке Украины. После взрыва гранаты, мужчину ранило осколками боеприпаса. Ему также оторвало ногу.
"Переговоры продолжались около 20 минут. В условиях максимального стресса и риска для собственной жизни, полицейские и нацгвардейцы делали все возможное, чтобы предотвратить опасность для других людей. Однако мужчина бросил гранату и она взорвалась. Патрульные, сами нашпигованные осколками от взрыва, оказали мужчине домедицинскую помощь", — добавили в пресс-службе МВД Украины.
Позже медицинскую помощь оказали и правоохранителям.
Напомним, что мужчина, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров, останется под стражей на следующие два месяца.