Взрыв гранаты в Кривом Роге: подрывника спасали нашпигованные осколками копы (фото)

По факту происшествия правоохранители открыли два уголовных производства.

По факту взрыва гранаты в Кривом Роге правоохранители открыли два уголовных производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

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Уже после того, как во дворе многоэтажки раздался взрыв, правоохранители провели в квартире у подозреваемого обыски. В ходе следственных действий копы нашли и отправили на экспертизу две гранаты.

"По данному факту открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов") и по ч. 1 ст. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК Украины. Досудебное расследование продолжается", — рассказали в пресс-службе полиции области.

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Подозреваемый во взрыве — 60-летний ветеран АТО. В 2014 году он участвовал в войне на востоке Украины. После взрыва гранаты, мужчину ранило осколками боеприпаса. Ему также оторвало ногу.

Пресс-служба МВД Украины

"Переговоры продолжались около 20 минут. В условиях максимального стресса и риска для собственной жизни, полицейские и нацгвардейцы делали все возможное, чтобы предотвратить опасность для других людей. Однако мужчина бросил гранату и она взорвалась. Патрульные, сами нашпигованные осколками от взрыва, оказали мужчине домедицинскую помощь", — добавили в пресс-службе МВД Украины.

Позже медицинскую помощь оказали и правоохранителям.

Напомним, что мужчина, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров, останется под стражей на следующие два месяца.

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