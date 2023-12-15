Взрыв гранаты в здании сельсовета в Закарпатье: депутат-подрывник – живой, более 20 пострадавших (фото)

В результате происшествия пострадали 26 человек, шесть из которых в тяжелом состоянии, медики реанимируют депутата-подрывника.

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета. Сначала появилось сообщение о том, что подрывник погиб, но потом выяснилось, что он жив.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Сейчас депутата Керецковской сельской реанимируют.

В настоящее время депутата-взрывника реанимируют / Фото: Патрульная полиция Закарпатья

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"По моей информации, подрывник – депутат Керецковского сельского совета первого созыва от партии "Слуга Народа", 12 сентября 1969 г.р., который проживает в селе Кушница. Сейчас известно, что подрывник-депутат жив. На сессии сельсовета рассматривались вопросы принятия. бюджета на 2024 год", — сообщил журналист.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

Событие произошло в здании Керецковского сельского совета

Продолжаются первоочередные следственные действия.

В полиции Закарпатья сообщили, что в результате происшествия пострадали 26 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты.

Как добавила ВрИО заместителя начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы за террористический акт.

Напомним, сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.

Взрыв гранат во время сессии на Закарпатье

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