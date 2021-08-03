Взрыв и пожар в жилом доме в Запорожье: около сотни людей оказались на улице

Взрыв и пожар в жилом доме в Запорожье: около сотни людей оказались на улице

Сгоревшую крышу дома собираются ремонтировать за бюджетные средства.

В Запорожье горел жилой дом. Около сотни людей — жителей четырехэтажки оказались на улице среди ночи из-за взрыва и пожара.

Также читайте Взорвались газовые баллоны: в Запорожье рассказали о причинах масштабного пожара в многоэтажке

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.



Крыша здания занялась вчера вечером, 2 августа. Огонь мгновенно охватил 450 квадратных метров. Жители 4-этажки успели выйти на улицу. Они не пострадали. А вот один из спасателей, который боролся с огнем, попал в больницу.

В общем тушить масштабный пожар приехали шесть десятков пожарных. Позже в ГСЧС заявили, ни одна из домов от пламени не пострадала.

В полиции считают, что огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона, который вместе со строительными материалами накануне занесли на крышу ремонтники.

В полночь пожар потушен. Жителям дома временно предоставили комнаты в гутрожитку. Крыша дома отремонтируют за счет бюджета, — уже заявили в мэрии Запорожья. А вот полиция открыла уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк сообщил, что из многоэтажки на улице Сержанта Медведева, 7 из своӥх помещений были эвакуированы жители 34 квартир.

"На базе 66-й школы сразу же был развернут штаб консолидации пострадавших, а в общежитии педагогического колледжа — места для ночлега людей. Дал поручение срочно изыскать средства из резервного фонда и начать восстановительные работы как только позволят спасатели. Сейчас из дома еще идет дым — на помощь пожарным выехала вышка КП "Запорожремсервис", работники которого помогут проводить разбор крыши ", — заявил Буряк.

Новости Украины: взрыв в жилом доме - в Запорожье около 100 человек оказались на улице ночью

Напомним, что пожар на крыше четырехэтажного жилого дома в Запорожье вспыхнувший после взрыва баллонов газа, который использовали для сварки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку