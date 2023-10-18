"Взрыв и у нас все полетело": очевидцы рассказали о ночном ракетном обстреле Запорожья

Ночью против 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна ракета попала в жилой дом в центре города. Погибли по меньшей мере два человека.

Очевидцы событий рассказали "Общественному" о моменте удара.

Один из жителей подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги, которые ищут под завалами.

"Проснулся от удара и от крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках", — вспоминает он.

Другая жительница дома Владислава рассказывает, что после второго взрыва побежала к укрытию.

"Это ужасно. Я даже не могу описать... Услышали первый взрыв, но не очень громкий, пошли в коридор, где и сидели. Потом услышали очень громкий звук и все затряслось. Услышали как вылетают окна. Мы испугались. Мы в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, где укрытие. Мы сидели там первое время", — говорит женщина.

Алексей Клименко вспоминает, что после того взрыва он вместе с женой вышел с женой в коридор:

"Стояли там, а потом — взрыв и у нас все полетело. Как потом оказалось, у нас выбило рамы, балконы, входные двери, межкомнатные, повалило мебель. Мы после этого были в истерике и в шоке. Начали убирать. Я спустился во двор а жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор, а нам сказали, чтобы собирались. Взяли самое необходимое", — говорит он.

Как сообщалось, ночью враг ракетами обстрелял Запорожье. Российские войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города. Сначала сообщалось об одном погибшем. Впрочем, количество выросло.

Следует отметить, что во время тревоги в Запорожье раздалась серия мощных взрывов.

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