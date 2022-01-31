Взрыв многоэтажки в Запорожье: в больнице умерла женщина, у которой было 80% ожогов тела

У пострадавшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также ожог верхних дыхательных путей.
В Запорожье скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в многоэтажке.
Об этом пишет "Суспільне".
Пострадавшая женщина поступила в больницу экстренной медицинской помощи 28 января после взрыва газовоздушной смеси в четырехэтажном доме. У потерпевшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ожоги более 80% тела, а также ожог верхних дыхательных путей и ожоговый шок.
Умерла женщина в 03:25. Ее личность установить все еще не удалось. Полиция разыскивает родственников местной жительницы.
Напомним, что взрыв сразу унес жизни одной женщины, еще два человека сильно пострадали. Их госпитализировали в больницу.
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