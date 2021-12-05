Взрыв на Бурштынской ТЭС стал смертельным: умер в больнице обожженный работник

Взрыв на Бурштынской ТЭС стал смертельным: умер в больнице обожженный работник

Пострадавший получил 60% ожогов тела и неделю находился в реанимации.

В воскресенье, 5 декабря, работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги при выбросе пара, скончался в реанимации.

Об этом сообщили на Facebook-странице предприятия.

В сообщении напомнили, что 28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи.

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Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.

“Все время врачи боролись за жизнь потерпевшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками. Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью”, — говорится в сообщении.

Администрация и трудовой коллектив Бурштынской ТЭС выразили соболезнования семье погибшего и пообещали всю необходимую помощь.

Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

Напомним, в результате аварии на Бурштынской ТЭС были госпитализированы четыре человека, среди которых двое получили серьезные ожоги.

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