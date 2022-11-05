Взрыв на детской площадке в Ровно – полиция задержала злоумышленника

В пятницу вечером, 4 ноября, в Ровно мужчина бросил гранату на детскую площадку.
Полиция задержала 20-летнего злоумышленника, который в пятницу, 4 ноября, бросил гранату на детскую площадку в Ровно.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.
Молодого человека доставили в медицинское учреждение. Прокуратура открыла производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного Кодекса. Ему грозит до семи лет тюремного заключения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, 4 ноября в Ровно раздался взрыв на детской площадке. Полицейские установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажки.
В результате взрыва осколочные ранения получили 24-летний местный житель, пятилетняя девочка, 28-летний полицейский и 20-летний злоумышленник.
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