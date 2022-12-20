Взрыв на Харьковщине и отлет Путина в Россию из Беларуси: главные новости ночи 20 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 20 декабря 2022 года:
- Путин улетел из Беларуси: в Барановичах был поднят истребитель Читать далее –>
- В Харьковской области ночью раздался громкий взрыв: вспыхнул пожар Читать далее –>
- Оккупантам Мелитополя не спится: в городе прогремели взрывы Читать далее –>
- США беспокоит роль Беларуси в российской агрессии — Белый дом Читать далее –>
- МВФ принял мониторинговую программу для Украины: что это значит Читать далее –>
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