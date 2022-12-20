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Взрыв на Харьковщине и отлет Путина в Россию из Беларуси: главные новости ночи 20 декабря 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5689
Время на прочтение
1 мин
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Взрыв на Харьковщине и отлет Путина в Россию из Беларуси: главные новости ночи 20 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 20 декабря 2022 года:

  • Путин улетел из Беларуси: в Барановичах был поднят истребитель Читать далее –>
  • В Харьковской области ночью раздался громкий взрыв: вспыхнул пожар Читать далее –>
  • Оккупантам Мелитополя не спится: в городе прогремели взрывы Читать далее –>
  • США беспокоит роль Беларуси в российской агрессии — Белый дом Читать далее –>
  • МВФ принял мониторинговую программу для Украины: что это значит Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
5689
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