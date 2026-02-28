- Дата публикации
-
Категория
Украина
Взрыв на Харьковщине: россияне атаковали объект добычи газа
В результате вражеского удара существенно повреждено оборудование, произошла разгерметизация.
В ночь на 28 февраля российская террористическая армия атаковала предприятие «Нафтогаза» в Харьковской области. В результате удара произошла разгерметизация на объекте добычи газа.
Об этом сообщили в компании «Нафтогаз».
Сообщается, что в результате вражеского удара существенно повреждено оборудование, произошла разгерметизация.
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий сообщил, что ситуация локализовали максимально оперативно и профессионально.
На месте удара находятся подразделения ГСЧС Украины и аварийные бригады.
Компания координирует действия со всеми соответствующими службами.
Российские атаки на «Нафтогаз»
Напомним, ранее в течение двух дней, 24-25 февраля, враг применил около 60 ударных дронов для ударов по объектам Группы «Нафтогаз» на Харьковщине и Черниговщине, вызвав разрушение производственных мощностей и газохранилищ.
В ночь на 20 февраля российские войска также нанесли удар беспилотниками по объектам нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области. В результате атаки возник пожар и зафиксированы разрушения.
В ночь на 8 февраля Россия также атаковала объекты «Нафтогаза» на Полтавщине.