Взрыв на Харьковщине: россияне атаковали объект добычи газа

Удар по объекту Нафтогаза на Харьковщине / © Нафтогаз Украины

В ночь на 28 февраля российская террористическая армия атаковала предприятие «Нафтогаза» в Харьковской области. В результате удара произошла разгерметизация на объекте добычи газа.

Об этом сообщили в компании «Нафтогаз».

Сообщается, что в результате вражеского удара существенно повреждено оборудование, произошла разгерметизация.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий сообщил, что ситуация локализовали максимально оперативно и профессионально.

На месте удара находятся подразделения ГСЧС Украины и аварийные бригады.

Компания координирует действия со всеми соответствующими службами.

Российские атаки на «Нафтогаз»

Напомним, ранее в течение двух дней, 24-25 февраля, враг применил около 60 ударных дронов для ударов по объектам Группы «Нафтогаз» на Харьковщине и Черниговщине, вызвав разрушение производственных мощностей и газохранилищ.

В ночь на 20 февраля российские войска также нанесли удар беспилотниками по объектам нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области. В результате атаки возник пожар и зафиксированы разрушения.

В ночь на 8 февраля Россия также атаковала объекты «Нафтогаза» на Полтавщине.