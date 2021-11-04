Взрыв на харьковской АЗС: пожар тушили почти неделю

Взрыв на харьковской АЗС: пожар тушили почти неделю

Произошла окончательная ликвидация горения остатков.

Почти неделю понадобилось, чтобы ликвидировать пожар на автозаправочной станции в Харьковской области.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 ноября.

Взрыв на АЗС произошел в прошлый четверг возле поселка Рай-Оленевка. Разгерметизировалась подземная емкость с газом. Огнем охватило и два рядом находившихся грузовика.

Водитель сдавал задним ходом возле газового модуля и задел его, что и повлекло за собой разрыв, говорят представители АЗС.

Причины возгорания устанавливает и полиция. Остатки газового конденсата удалось потушить только накануне.

Новости Украины: в Харьковской области удалось ликвидировать пожар на АЗС

Напомним, в поселке Новая Рафаловка Ровенской области загорелось здание на автозаправке. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

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