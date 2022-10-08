Взрыв на Керченском мосту: в Крыму ограничили продажу товаров

В Крыму после взрыва на Керченском мосту ввели ограничения на продажу товаров.

В Крыму, после взрыва на мосту через Керченский пролив, ограничили продажу товаров, чтобы избежать искусственного ажиотажа.

Так называемый Минпром Крыма сообщил, что отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до трех килограммов.

"Продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин повышенного спроса нет", — успокоили в оккупационном ведомстве.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошел мощный взрыв, а затем – пожар.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошел частичный обвал двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена.

"Министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и железной дороге на Крымском мосту. В связи с событием оккупанты готовятся запустить паромную переправу.

Все подробности ЧП на Крымском мосту читайте в нашем материале.

Крымский мост нужно обезвредить, чтобы прервать поставки оружия из России в Крым

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