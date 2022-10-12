Взрыв на Крымском мосту: эксперты назвали ошибочной версию со взрывчаткой в грузовике

В международном разведывательном волонтерском сообществе InformNapalm исследовали раскадровку взрыва на Крымском мосту.
Причиной взрыва на Крымском мосту не был грузовик, как пытаются представить спецслужбы России.
Об этом сообщили в InformNapalm — международном разведывательном волонтерском сообществе.
"Знаете, почему на рентгене не видно взрывчатки? Потому что ее и не было в грузовике. Версию о взрыве грузовика целенаправленно разгоняет именно ФСБ, чтобы случайно не вышли на них сами", — сказали эксперты.
В InformNapalm исследовали раскадровку взрыва на Крымском мосту и увидели, что не грузовик стал его причиной. Авто просто попало под засвет.
Также в сообществе добавили, что версия с грузовиком не объясняет, почему оторвались два автодорожных пролета моста в разных местах.
"Читатели отдельно подчеркивают кривоукость ФСБ фотошоперов, которые даже не могут на рентгене нарисовать все оси грузовика, который по их версии "взорвал Крымский мост". ФСБ взрывает мосты", — написали в InformNapalm.
Ситуация в Черном море: что известно
Напомним, что в Черном море вдвое уменьшена корабельная группировка врага. 6 боевых кораблей маневрируют у побережья Крыма на Черном море. Изготовлены 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами" на бортах.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупированный Крым начинает превращаться в тупик для коллабрантов. Они уже сбегают с оккупированных территорий Украины в Крым, а куда они побегут дальше, неизвестно.
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