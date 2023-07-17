Взрыв на Крымском мосту и новое заявление Трампа о завершении войны: главные новости ночи 17 июля

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 17 июля 2023:
- На Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие": первые подробности инцидента Читать далее –>
- Мужчине, убившему свою семью и совершившему смертельное ДТП, объявлено подозрение Читать далее –>
- США призывают Россию продлить "зерновое соглашение" Читать далее –>
- Киев был очень близок к объявлению эвакуации зимой — Кличко Читать далее –>
- Снова завершает войну через 24 часа: Трамп объяснил, как заставит Зеленского и Путина заключить соглашение Читать далее –>
- Россияне повторно обстреляли предприятие в Харькове Читать далее –>
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