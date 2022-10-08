Взрыв на Крымском мосту: как отреагировала украинская сторона

На Крымском мосту произошел пожар. Пока через мост людей не пускают.
Около шести часов утра 8 октября была взорвана автомобильная часть Керченского моста, разрушены как минимум два пролета, вспыхнули цистерны железнодорожного состава на верхнем уровне. Движение по мосту остановлено.
Украинская сторона не осталась в стороне и отреагировала на событие.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов откликнулся на подрыв Керченского моста оригинальным видео в Твиттере, связав событие с днем рождения диктатора Путина.
На видео видно, как пылает мост и звучит песня "С днем рождения, мистер президент!" в исполнении Мэрилин Монро — намек на 70-летие диктатора Владимира Путина, которое тот отмечал 7 октября.
Доброе утро, Украина! pic.twitter.com/UQMI6LheSR— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
Глава Офиса президента Андрей Ермак разместил в Twitter эмодзи моста, а глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал шуточное фото из HIMARS возле моста.
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 8, 2022
October 8, 2022
В Службе безопасности Украины тоже отреагировали на взрыв на Крымском мосту.
Сегодня — отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря, отметили в СБУ:
Рассвет,
Мост хорошо пылает;
Соловейко в Крыму
СБУ встречает.
В то же время, официально в СБУ пока не комментируют свое участие в этих событиях.
Напомним, 8 октября стало известно, что Крымский мост взорван: повреждено железнодорожное полотно, обрушились пролеты, на мосту горят 7 цистерн из проходившего в этот момент состава.
Представители российских спецслужб сейчас пытаются выяснить, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост.
"Министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и железной дороге на Крымском мосту. В связи с событием оккупанты готовятся запустить паромную переправу.
Все подробности ЧП на Крымском мосту читайте в нашем материале.
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