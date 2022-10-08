Взрыв на Крымском мосту: как отреагировала украинская сторона

На Крымском мосту произошел пожар. Пока через мост людей не пускают.

Около шести часов утра 8 октября была взорвана автомобильная часть Керченского моста, разрушены как минимум два пролета, вспыхнули цистерны железнодорожного состава на верхнем уровне. Движение по мосту остановлено.

Украинская сторона не осталась в стороне и отреагировала на событие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов откликнулся на подрыв Керченского моста оригинальным видео в Твиттере, связав событие с днем рождения диктатора Путина.

На видео видно, как пылает мост и звучит песня "С днем рождения, мистер президент!" в исполнении Мэрилин Монро — намек на 70-летие диктатора Владимира Путина, которое тот отмечал 7 октября.

Глава Офиса президента Андрей Ермак разместил в Twitter эмодзи моста, а глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал шуточное фото из HIMARS возле моста.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 8, 2022

В Службе безопасности Украины тоже отреагировали на взрыв на Крымском мосту.

Сегодня — отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря, отметили в СБУ:

Рассвет,

Мост хорошо пылает;

Соловейко в Крыму

СБУ встречает.

В то же время, официально в СБУ пока не комментируют свое участие в этих событиях.

Напомним, 8 октября стало известно, что Крымский мост взорван: повреждено железнодорожное полотно, обрушились пролеты, на мосту горят 7 цистерн из проходившего в этот момент состава.

Представители российских спецслужб сейчас пытаются выяснить, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост.

"Министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и железной дороге на Крымском мосту. В связи с событием оккупанты готовятся запустить паромную переправу.

Все подробности ЧП на Крымском мосту читайте в нашем материале.

За последние сутки лишь 9 морских судов смогли пройти Керченский мост

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