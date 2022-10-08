Взрыв на Крымском мосту: оккупанты не могут запустить паромную переправу из-за погоды

В субботу, 8 октября, не удастся запустить Керченскую паромную переправу из аннексированного Крыма. Хотя об этом громко заявляли "власти" полуострова после взрыва на Крымском мосту.

Об этом со ссылкой на "власть" региона сообщают российские ОМП.

Отмечается, что погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из аннексированного полустрова в материковую Россию.

Между тем "Минтранс республики" информирует, что пассажирское паромное сообщение запустят. Мол два парома уже готовят. К концу суток обещают открыть и автомобильное.

"Взрыв" на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Российские оккупанты сначала сообщили, что загорелась цистерна с топливом на поезде.

Впоследствии в Москве проинформировали, что произошел взрыв, который и привел к пожару. Отмечается, что произошел подрыв грузового автомобиля. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".

Затем президент-диктатор Владимир Путин отреагировал на взрыв и поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия.

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